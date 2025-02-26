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  • Гендиректор «Динамо» сказал, получал ли клуб зимой предложения по Тюкавину

Гендиректор «Динамо» сказал, получал ли клуб зимой предложения по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги работы команды на трансферном рынке этой зимой.

– Сложилось мнение, что «Динамо» лучше всех провел зимнее трансферное окно. Лично вы какую оценку можете дать?

– У нас были позиции для усиления, и мы их успешно укрепили.

– То есть основными целями были правый защитник и опорник? Футболистов на другие позиции не искали?

– Это были основные задачи, и мы их решили. Кроме того, у нас уже были футболисты, которые имели мало игровой практики: Лука Гагнидзе, Кирилл Исаев, Станислав Бессмертный.

– Велись ли переговоры об аренде или продаже Дасы?

– Мы в контакте с его представителями, надеюсь, у Дасы все будет в порядке.

– Были ли предложения по лидерам?

– Основные предложения были по Бителло, но были и другие позиции, которые свести не удалось.

– По Тюкавину были предложения?

– Нет.

Также Пивоваров отдельно высказался по покупке у «Ростова» полузащитника Данила Глебова.

– Очень рады, что сделка устроила все стороны. Для «Динамо» это однозначно усиление. Удачи Данилу, рады, что подписали долгосрочный контракт.

– Почему так долго шли переговоры? Какие моменты пытались утрясти?

– Были разные позиции по условиям, их удалось свести к компромиссу.

– Говорят про сумму трансфера. 5+2+2: 5 миллионов евро сразу, 2 в рассрочку и еще 2 в виде бонусов. Заложены ли в сумму трансфера еще какие-то бонусы?

– Заложены только рассрочка и бонусы.

  • По данным Transfermarkt, «Динамо» зимой приобрело Глебова за 8 миллионов евро и правого защитника Хуана Хосе Касереса у «Лануса» за 3,4 миллиона.
  • Пять игроков бело-голубых зимой ушли в аренду: Вячеслав Грулев («Пари НН»), Лука Ганидзе («Крылья Советов»), Иван Лепский («Сокол»), Станислав Бессмертный («Урал») и Иван Зазвонкин («Енисей»).

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Источник: Sport24

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