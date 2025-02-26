Гендиректор «Динамо» сказал, получал ли клуб зимой предложения по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги работы команды на трансферном рынке этой зимой.
– Сложилось мнение, что «Динамо» лучше всех провел зимнее трансферное окно. Лично вы какую оценку можете дать?
– У нас были позиции для усиления, и мы их успешно укрепили.
– То есть основными целями были правый защитник и опорник? Футболистов на другие позиции не искали?
– Это были основные задачи, и мы их решили. Кроме того, у нас уже были футболисты, которые имели мало игровой практики: Лука Гагнидзе, Кирилл Исаев, Станислав Бессмертный.
– Велись ли переговоры об аренде или продаже Дасы?
– Мы в контакте с его представителями, надеюсь, у Дасы все будет в порядке.
– Были ли предложения по лидерам?
– Основные предложения были по Бителло, но были и другие позиции, которые свести не удалось.
– По Тюкавину были предложения?
– Нет.
Также Пивоваров отдельно высказался по покупке у «Ростова» полузащитника Данила Глебова.
– Очень рады, что сделка устроила все стороны. Для «Динамо» это однозначно усиление. Удачи Данилу, рады, что подписали долгосрочный контракт.
– Почему так долго шли переговоры? Какие моменты пытались утрясти?
– Были разные позиции по условиям, их удалось свести к компромиссу.
– Говорят про сумму трансфера. 5+2+2: 5 миллионов евро сразу, 2 в рассрочку и еще 2 в виде бонусов. Заложены ли в сумму трансфера еще какие-то бонусы?
– Заложены только рассрочка и бонусы.
- По данным Transfermarkt, «Динамо» зимой приобрело Глебова за 8 миллионов евро и правого защитника Хуана Хосе Касереса у «Лануса» за 3,4 миллиона.
- Пять игроков бело-голубых зимой ушли в аренду: Вячеслав Грулев («Пари НН»), Лука Ганидзе («Крылья Советов»), Иван Лепский («Сокол»), Станислав Бессмертный («Урал») и Иван Зазвонкин («Енисей»).