Гендиректор «Динамо» сказал, получал ли клуб зимой предложения по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги работы команды на трансферном рынке этой зимой.

– Сложилось мнение, что «Динамо» лучше всех провел зимнее трансферное окно. Лично вы какую оценку можете дать?

– У нас были позиции для усиления, и мы их успешно укрепили.

– То есть основными целями были правый защитник и опорник? Футболистов на другие позиции не искали?

– Это были основные задачи, и мы их решили. Кроме того, у нас уже были футболисты, которые имели мало игровой практики: Лука Гагнидзе, Кирилл Исаев, Станислав Бессмертный.

– Велись ли переговоры об аренде или продаже Дасы?

– Мы в контакте с его представителями, надеюсь, у Дасы все будет в порядке.

– Были ли предложения по лидерам?

– Основные предложения были по Бителло, но были и другие позиции, которые свести не удалось.

– По Тюкавину были предложения?

– Нет.

Также Пивоваров отдельно высказался по покупке у «Ростова» полузащитника Данила Глебова.

– Очень рады, что сделка устроила все стороны. Для «Динамо» это однозначно усиление. Удачи Данилу, рады, что подписали долгосрочный контракт.

– Почему так долго шли переговоры? Какие моменты пытались утрясти?

– Были разные позиции по условиям, их удалось свести к компромиссу.

– Говорят про сумму трансфера. 5+2+2: 5 миллионов евро сразу, 2 в рассрочку и еще 2 в виде бонусов. Заложены ли в сумму трансфера еще какие-то бонусы?

– Заложены только рассрочка и бонусы.