Бабаев прокомментировал траты «Спартака» зимой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе своего и других клубов в зимнее трансферное окно.
– Какую оценку поставите ЦСКА за работу в зимнее трансферное окно?
– Воздержусь именно от оценок. Скажем так, удовлетворительно. Очень хорошо сработали на выход, молодые ребята, нуждающиеся в игровой практике, были устроены.
Ушли Саша Зделар, Илья Помазун, который долгое время находился в аренде. Очень хотелось, чтобы он наконец заключил трудовой договор и занял место в воротах не на временных условиях.
Что касается приобретений, то к нам перешли Пономарчук, молодой перспективный российский игрок, и бразилец Алеррандро. На вход можно было сработать чуть лучше, но не забываем про крайне сложные условия заключения международных сделок в нынешнее время. Экономические причины играют роль.
С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: «Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства.
Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.
– Если говорить прямо, вас удивили траты «Спартака»?
– Думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты «Спартака» удивили, сильно впечатляют.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал бразильского нападающего Алеррандро из «Брагантино». Сумма сделки составила 4,2 миллиона евро. Также к красно-синим перешел 18‑летний полузащитник Артем Пономарчук из «Спартака».