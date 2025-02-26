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Бабаев прокомментировал траты «Спартака» зимой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе своего и других клубов в зимнее трансферное окно.

– Какую оценку поставите ЦСКА за работу в зимнее трансферное окно?

– Воздержусь именно от оценок. Скажем так, удовлетворительно. Очень хорошо сработали на выход, молодые ребята, нуждающиеся в игровой практике, были устроены.

Ушли Саша Зделар, Илья Помазун, который долгое время находился в аренде. Очень хотелось, чтобы он наконец заключил трудовой договор и занял место в воротах не на временных условиях.

Что касается приобретений, то к нам перешли Пономарчук, молодой перспективный российский игрок, и бразилец Алеррандро. На вход можно было сработать чуть лучше, но не забываем про крайне сложные условия заключения международных сделок в нынешнее время. Экономические причины играют роль.

С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: «Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства.

Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.

– Если говорить прямо, вас удивили траты «Спартака»?

– Думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты «Спартака» удивили, сильно впечатляют.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал бразильского нападающего Алеррандро из «Брагантино». Сумма сделки составила 4,2 миллиона евро. Также к красно-синим перешел 18‑летний полузащитник Артем Пономарчук из «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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ivany4
1740559418
Наконец-то выяснилось - под трансферным сезоном эксперты срач тв подразумевают летние трансферы перед чемпионатом и зимнее окно. Почему срач тв - как всегда, интересует только Великий Спартак, других команд для них просто не существует. Ну разве что сбг, если есть что положительное сказать. А как например с трансферами. то можно и промолчать. А других команд совсем не существует?? Напрашивается фраза из Брата-2 - вот уроды(С)!
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biber.ru
1740560645
Бизнес-логика это качественный футбол и результаты, а не разговоры в пользу бедных.
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subbotaspartak
1740563234
Будем смотреть футбол
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FROLL007
1740564018
Никто не удивлён тратами спиртяка. Они ежегодно выбрасывают в пропасть миллионы мазутных долларов на неликвид. Не своё не жалко, народ оплатит никчемные покупки на заправках.
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andr45
1740564897
ТРАНСФЕРЫ «Zenitе» Луис Энрике - 38 млн.евро с учетом комиссионных и бонусов Саша Эделар — 1,8 с учетом с учетом комиссионных и бонусов ВСЕГО — 39,8 млн.евро ТРАНСФЕРЫ «Спартака» Ливай Гарсия - 18,7  млн.евро с учетом комиссионных и бонусов Пабло Солари — 10,0 млн.евро с учетом комиссионных и бонусов Илья Помазун — 1,5 млн.евро с учетом комиссионных и бонусов ВСЕГО — 30,2 млн.евро
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