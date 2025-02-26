Названы возможные условия перехода Вильягры в ЦСКА

ЦСКА близок к покупке 50% прав на полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягру. Сумма сделки составит почти 4 миллиона долларов. Проведением трансфера занимается спортивный консультант ЦСКА Дарио Гомес.

В таком случае половина прав на футболиста останется у клуба из Буэнос-Айреса.