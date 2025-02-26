Названы возможные условия перехода Вильягры в ЦСКА

ЦСКА близок к покупке 50% прав на полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягру. Сумма сделки составит почти 4 миллиона долларов. Проведением трансфера занимается спортивный консультант ЦСКА Дарио Гомес.
В таком случае половина прав на футболиста останется у клуба из Буэнос-Айреса.
- 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 передачу.
- Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.
- О возможном переходе этого полузащитника ранее говорил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.