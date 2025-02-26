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Названы возможные условия перехода Вильягры в ЦСКА

ЦСКА близок к покупке 50% прав на полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягру. Сумма сделки составит почти 4 миллиона долларов. Проведением трансфера занимается спортивный консультант ЦСКА Дарио Гомес.

В таком случае половина прав на футболиста останется у клуба из Буэнос-Айреса.

  • 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 передачу.
  • Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.
  • О возможном переходе этого полузащитника ранее говорил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Источник: страница Эрнана Кастильо в соцсети X

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