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«Рубин» может вернуться к кандидатуре Родригао летом

«Рубин» может летом подписать защитника Родригао из «Зенита». Тогда у бразильца закончится контракт с петербургским клубом.

Казанцы хотели приобрести Родригао этой зимой, но не договорились с футболистом по условиям контракта.

Также «Рубин» в это трансферное окно рассматривал еще двух центральных защитников. Костариканец Хуан Пабло Варгас был готов к переходу, но российский клуб не смог договориться о сумме выкупа с колумбийским «Мильонариосом». За переход бразильца Густаво Мартинса много запросил «Гремио».

Из-за срыва этих переходов казанский клуб отказался отпускать в ферганский «Нефтчи» защитника Рустама Ашурматова.

  • 29-летний Родригао выступает за «Зенит» с лета 2022 года.
  • В нынешнем сезоне он провeл 7 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
  • По данным «Евро-Футбол.Ру», интерес к Родригао проявляет один из московских клубов.
  • На счету 28-летнего узбекистанца Ашурматова 14 матчей в этом сезоне.
  • 29-летний Варгас провел в этом году 5 матчей за «Мильонариос».
  • Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 2 миллиона евро.
  • 22-летний Густаво Мартинс сыграл за «Гремио» в 2025 году в 8 встречах, забил 1 гол.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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