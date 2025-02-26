«Рубин» может вернуться к кандидатуре Родригао летом

«Рубин» может летом подписать защитника Родригао из «Зенита». Тогда у бразильца закончится контракт с петербургским клубом.

Казанцы хотели приобрести Родригао этой зимой, но не договорились с футболистом по условиям контракта.

Также «Рубин» в это трансферное окно рассматривал еще двух центральных защитников. Костариканец Хуан Пабло Варгас был готов к переходу, но российский клуб не смог договориться о сумме выкупа с колумбийским «Мильонариосом». За переход бразильца Густаво Мартинса много запросил «Гремио».

Из-за срыва этих переходов казанский клуб отказался отпускать в ферганский «Нефтчи» защитника Рустама Ашурматова.