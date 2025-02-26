«Рубин» может вернуться к кандидатуре Родригао летом

«Рубин» может летом подписать защитника Родригао из «Зенита». Тогда у бразильца закончится контракт с петербургским клубом.
Казанцы хотели приобрести Родригао этой зимой, но не договорились с футболистом по условиям контракта.
Также «Рубин» в это трансферное окно рассматривал еще двух центральных защитников. Костариканец Хуан Пабло Варгас был готов к переходу, но российский клуб не смог договориться о сумме выкупа с колумбийским «Мильонариосом». За переход бразильца Густаво Мартинса много запросил «Гремио».
Из-за срыва этих переходов казанский клуб отказался отпускать в ферганский «Нефтчи» защитника Рустама Ашурматова.
- 29-летний Родригао выступает за «Зенит» с лета 2022 года.
- В нынешнем сезоне он провeл 7 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», интерес к Родригао проявляет один из московских клубов.
- На счету 28-летнего узбекистанца Ашурматова 14 матчей в этом сезоне.
- 29-летний Варгас провел в этом году 5 матчей за «Мильонариос».
- Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 2 миллиона евро.
- 22-летний Густаво Мартинс сыграл за «Гремио» в 2025 году в 8 встречах, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.