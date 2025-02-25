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  • Реакция Лички на уход Карпина из «Ростова» перед матчем с «Динамо»

Реакция Лички на уход Карпина из «Ростова» перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил решение Валерия Карпина покинуть «Ростов».

  • Команды сыграют друг с другом в 19-м туре РПЛ.
  • Матч состоится в воскресенье, 2 марта, в 19:30 мск в Ростове-на-Дону.
  • Карпина называют возможным преемником Лички в «Динамо».

«Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится еще более сплоченной и сильной. Я не буду обращать на это внимание.

Принимаю «Ростов» просто как соперника, очень агрессивного с высокой интенсивностью игры. За три‑четыре дня ничего не поменяется.

Под конец трансферного окна у нас получилось сделать два хороших трансфера.

Уверен, что как Глебов, так и Касерес включатся очень быстро в команду и покажут свои лучшие качества под такт игры команды», – сказал Личка.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1740512922
Думаю, Валера всё-таки будет работать вскоре в московском клубе.
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