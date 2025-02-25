Жена Карпина назвала две причины ухода тренера из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскрыла, почему ее муж решил покинуть «Ростов».
– Из-за работы в «Ростове» Карпин редко виделся с семьей. Это одна из причин [ухода]?
– Мы были готовы к трудностям с логистикой. Но все равно приезжали с дочками в Ростов, вместе проводили отпуск. Так что это не было решением в пользу семьи.
Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил.
Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.