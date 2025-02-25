Экс-президент РФС – о Карпине: «Его объяснение сомнительное – какая сейчас работа в сборной?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит, что Валерий Карпин покинул «Ростов» ради концентрации на работе в сборной России.
«Честно, его объяснение сомнительное: два года он хорошо работал на двух постах и успешно совмещал их, а тут вдруг решил уйти.
Тем более какая сейчас работа в сборной? 3-4 игры за сезон – вот и вся работа.
Я думаю, у него другие причины ухода, и, наверное, он когда-нибудь о них расскажет.
Но это все моя точка зрения, может быть, он действительно просто хочет сконцентрироваться на одной должности», – сказал Колосков.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.