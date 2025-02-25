Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент РФС – о Карпине: «Его объяснение сомнительное – какая сейчас работа в сборной?»

Экс-президент РФС – о Карпине: «Его объяснение сомнительное – какая сейчас работа в сборной?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит, что Валерий Карпин покинул «Ростов» ради концентрации на работе в сборной России.

«Честно, его объяснение сомнительное: два года он хорошо работал на двух постах и успешно совмещал их, а тут вдруг решил уйти.

Тем более какая сейчас работа в сборной? 3-4 игры за сезон – вот и вся работа.

Я думаю, у него другие причины ухода, и, наверное, он когда-нибудь о них расскажет.

Но это все моя точка зрения, может быть, он действительно просто хочет сконцентрироваться на одной должности», – сказал Колосков.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

Новости по теме
Жена Карпина прокомментировала слухи о переговорах с «Динамо» 1
Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова» 2
Карпин собирается жить в Эстонии после ухода из «Ростова» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:18
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1740497516
Очень мутная история
Ответить
Desma
1740498019
Не только Колосков не верит, что Валерий Карпин покинул «Ростов» ради концентрации на работе в сборной России. Похоже новый губер даёт просраться всем, в ком сомневается.
Ответить
...короче
1740498372
...ну-да, осталось из сборной уволиться и в Европу)...
Ответить
Интерес
1740501470
Хорошая работа,а если и платить будут...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 