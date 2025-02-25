Экс-президент РФС – о Карпине: «Его объяснение сомнительное – какая сейчас работа в сборной?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит, что Валерий Карпин покинул «Ростов» ради концентрации на работе в сборной России.

«Честно, его объяснение сомнительное: два года он хорошо работал на двух постах и успешно совмещал их, а тут вдруг решил уйти.

Тем более какая сейчас работа в сборной? 3-4 игры за сезон – вот и вся работа.

Я думаю, у него другие причины ухода, и, наверное, он когда-нибудь о них расскажет.

Но это все моя точка зрения, может быть, он действительно просто хочет сконцентрироваться на одной должности», – сказал Колосков.