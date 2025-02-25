Реакция Семина на уход Карпина из «Ростова»

Юрий Семин прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».
«Валерий Карпин сделал хорошую работу в «Ростове». В разные периоды он сохранял команду.
Она получилась достаточно крепкой, в дальнейшем может бороться за самые высокие места.
Много было воспитано игроков высокого уровня», – сказал Семин.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.