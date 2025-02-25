Реакция Семина на уход Карпина из «Ростова»

Юрий Семин прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Валерий Карпин сделал хорошую работу в «Ростове». В разные периоды он сохранял команду.

Она получилась достаточно крепкой, в дальнейшем может бороться за самые высокие места.

Много было воспитано игроков высокого уровня», – сказал Семин.