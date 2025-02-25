Кавазашвили высказался об отставке Карпина, упомянув Трампа

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин покинул «Ростов» с прицелом на возвращение российских команд в международные турниры.
«Нет ничего страшного в том, что Карпин ушeл из «Ростова», клуб найдет другого достойного тренера. Он решил посвятить себя сборной России.
Политическая ситуация такая, что Трамп начал сближаться с Россией. Сборная США может сыграть с нашей сборной – это первый шаг к нашему сближению с международной ареной.
Ни МОК, ни ФИФА, ни УЕФА не будут против допустить сборную России и российские клубы к международным соревнованиям в случае снятия санкций», – сказал Кавазашвили.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.