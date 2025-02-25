Кавазашвили высказался об отставке Карпина, упомянув Трампа

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин покинул «Ростов» с прицелом на возвращение российских команд в международные турниры.

«Нет ничего страшного в том, что Карпин ушeл из «Ростова», клуб найдет другого достойного тренера. Он решил посвятить себя сборной России.

Политическая ситуация такая, что Трамп начал сближаться с Россией. Сборная США может сыграть с нашей сборной – это первый шаг к нашему сближению с международной ареной.

Ни МОК, ни ФИФА, ни УЕФА не будут против допустить сборную России и российские клубы к международным соревнованиям в случае снятия санкций», – сказал Кавазашвили.