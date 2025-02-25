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  • Кавазашвили высказался об отставке Карпина, упомянув Трампа

Кавазашвили высказался об отставке Карпина, упомянув Трампа

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин покинул «Ростов» с прицелом на возвращение российских команд в международные турниры.

«Нет ничего страшного в том, что Карпин ушeл из «Ростова», клуб найдет другого достойного тренера. Он решил посвятить себя сборной России.

Политическая ситуация такая, что Трамп начал сближаться с Россией. Сборная США может сыграть с нашей сборной – это первый шаг к нашему сближению с международной ареной.

Ни МОК, ни ФИФА, ни УЕФА не будут против допустить сборную России и российские клубы к международным соревнованиям в случае снятия санкций», – сказал Кавазашвили.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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