«Ушел, потому что получил предложение стать спецпредставителем в переговорах с США»: пользователи шутят об отставке Карпина

Журналисты и болельщики реагируют на отставку Валерия Карпина из «Ростова» – в том числе в юмористической форме.

«Ушeл, потому что президент РФ предложил ему стать спецпредставителем в переговорах США по вопросам возвращения российского футбола», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.