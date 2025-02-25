«Ушел, потому что получил предложение стать спецпредставителем в переговорах с США»: пользователи шутят об отставке Карпина

Журналисты и болельщики реагируют на отставку Валерия Карпина из «Ростова» – в том числе в юмористической форме.
«Ушeл, потому что президент РФ предложил ему стать спецпредставителем в переговорах США по вопросам возвращения российского футбола», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.