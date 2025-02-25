Радимов отказался возглавить «Ростов» вместо Карпина

Владислав Радимов был в списке кандидатов на пост главного тренера «Ростова».
Сегодня эту должность покинул Валерий Карпин.
«Радимову предлагали зимой возглавить «Ростов». Он отказался по личным причинам.
Что касается Карпина, то он должен был доработать до лета. Однако сегодня прошла встреча, и по ее итогам приняли решение об уходе Валеры», – сообщил источник.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.