Радимов отказался возглавить «Ростов» вместо Карпина

Владислав Радимов был в списке кандидатов на пост главного тренера «Ростова».

Сегодня эту должность покинул Валерий Карпин.

«Радимову предлагали зимой возглавить «Ростов». Он отказался по личным причинам.

Что касается Карпина, то он должен был доработать до лета. Однако сегодня прошла встреча, и по ее итогам приняли решение об уходе Валеры», – сообщил источник.