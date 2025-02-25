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Радимов отказался возглавить «Ростов» вместо Карпина

Владислав Радимов был в списке кандидатов на пост главного тренера «Ростова».

Сегодня эту должность покинул Валерий Карпин.

«Радимову предлагали зимой возглавить «Ростов». Он отказался по личным причинам.

Что касается Карпина, то он должен был доработать до лета. Однако сегодня прошла встреча, и по ее итогам приняли решение об уходе Валеры», – сообщил источник.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии (6)
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The only one
1740491268
Буланова зассал. Это ведь не в студии срач тв на стуле с умным видом сидеть. Тут ответственность. Да и работать надо.
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Номэд
1740491693
Этот физрук похлеще сельдерея.
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Дубина
1740491985
Только на срач тв и может пургу гнать((( на пару с андреем сергеевичем...
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Борис34684
1740492508
Буланов явно не потянул бы, его потолок вторая лига.
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andr45
1740492942
То есть этот никчемушник сам расписался в своей БЕЗДАРНОСТИ))) Думаю, что теперь вопрос о том, почему не приглашают рассейских тренеришек, отпал сам собой) Злословить, клеветать, копаться в чужом грязном белье — здесь эти жалкие неудачники мастера)))
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