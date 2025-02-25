Трушечкин – об уходе Карпина из «Ростова»: «Значит, есть твердое знание о скором возвращении России в УЕФА и ФИФА»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин высказался о решении Валерия Карпина покинуть «Ростов».

«Ухода Карпина из «Ростова» так или иначе могли ждать многие. Тема прогревалась, дым – тогда еще без огня – стоял коромыслом давно.

Но вот эта формулировка: «чтобы сосредоточиться на работе в сборной»...

При той загрузке сборной, что она имеет последние три года, это звучит как отговорка. Да еще за считаные дни до возобновления чемпионата России.

По-моему, Валерий Георгиевич никогда не нуждался в подобных словесных ширмах. Это ему как-то не идет. И тогда единственным оправданием этой мотивировки становится то, что ОНИ ТВЕРДО ЗНАЮТ, что нас вскоре вернут в турниры УЕФА и ФИФА в полном объеме.

Кто такие «ОНИ» (которые знают) – лично я не знаю», – написал Трушечкин.