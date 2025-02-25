Кержаков сообщил, кем будет после игровой карьеры

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кем видит себя после карьеры.
– Какие планы после завершения?
– Учиться на тренера. Но главным себя не вижу. Вижу в узкой специализации – тренером вратарей.
– Уходя летом, вы будете спокойны за то, что остается во вратарском цехе?
– Я не тот вратарь, который оставляет наследие. Свою небольшую лепту я внес, но не фундаментальную.
– Вы устали от футбола?
– Когда не играешь, устаешь больше, нежели, когда играешь. Мне сейчас тяжело не играть. Но я понимаю: есть вратари сильнее.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- Летом у него истекает контракт.
- Кержаков – 6-кратный чемпион России.