Абаскаль прокомментировал желание Промеса вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе, выступающем за эмиратский «Юнайтед ФК».

– Промес недавно сказал, что очень хочет вернуться в «Спартак». За время работы в команде вы ощутили, что он является легендой клуба?

– Промес – победитель по духу, у него есть характер, который он передает всем одноклубникам. На поле он ведет за собой команду и помогает ей, Квинси амбициозен и любит футбол и «Спартак».