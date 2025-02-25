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  • Абаскаль прокомментировал желание Промеса вернуться в «Спартак»

Абаскаль прокомментировал желание Промеса вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе, выступающем за эмиратский «Юнайтед ФК».

– Промес недавно сказал, что очень хочет вернуться в «Спартак». За время работы в команде вы ощутили, что он является легендой клуба?

– Промес – победитель по духу, у него есть характер, который он передает всем одноклубникам. На поле он ведет за собой команду и помогает ей, Квинси амбициозен и любит футбол и «Спартак».

  • 33-летний Промес зимой заявил, что хочет вернуться в «Спартак».
  • В этом сезоне он забил 8 голов за «Юнайтед» в матчах Первого дивизиона ОАЭ (вторая по статусу лига страны).
  • Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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