Абаскаль прокомментировал желание Промеса вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе, выступающем за эмиратский «Юнайтед ФК».
– Промес недавно сказал, что очень хочет вернуться в «Спартак». За время работы в команде вы ощутили, что он является легендой клуба?
– Промес – победитель по духу, у него есть характер, который он передает всем одноклубникам. На поле он ведет за собой команду и помогает ей, Квинси амбициозен и любит футбол и «Спартак».
- 33-летний Промес зимой заявил, что хочет вернуться в «Спартак».
- В этом сезоне он забил 8 голов за «Юнайтед» в матчах Первого дивизиона ОАЭ (вторая по статусу лига страны).
- Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.