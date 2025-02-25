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Кержаков рассказал о «самой тупой» покупке в жизни

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков раскрыл покупку, о которой жалеет.

– Ваш брат, говоря о необдуманных покупках, рассказал о чемодане Louis Vuitton и другой одежде, которой не пользуется. Было ли у вас что-то подобное?

– Конечно, те же вещи. Самая тупая моя покупка – спортивный мотоцикл. Поездил на нем две недели и продал дешевле, чем брал. Это был порыв, связанный с моей тупостью. Мне было 19 лет.

Получил большие премиальные за попадание в заявку главной команды «Зенита», мне казалось, что будет круто купить мотоцикл Suzuki Bandit 400. Ни разу раньше не ездил на мотоцикле.

– Сколько стоил?

– За 4 тысячи долларов купил, а продал – за три. Я на нем еще чуть не разложился, поэтому рад, что остался жив. В тот момент уже не думал о финансовых потерях и с тех пор больше не садился за мотоцикл.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Летом у него истекает контракт.
  • Кержаков – 6-кратный чемпион России.

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Источник: «РБ Спорт»

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