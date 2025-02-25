«Краснодар» продолжает переговоры о продаже Кастаньо

Между «Краснодаром» и «Ривер Плейтом» сейчас ведутся обсуждения о сроках платежей и разбивке траншей за трансфер в аргентинский клуб полузащитника Кевина Кастаньо.

Журналист из Аргентины Эрнан Балкаре, близкий к команде из Буэнос-Айреса, сообщил, что переход Кастаньо всe же может состояться.

«В клубе оптимистично настроены по трансферу Кастаньо. Не секрет, что он сам очень хочет перебраться в Аргентину. Думаю, сделка близка», – сказал Балкаре.