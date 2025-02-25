«Краснодар» продолжает переговоры о продаже Кастаньо

Между «Краснодаром» и «Ривер Плейтом» сейчас ведутся обсуждения о сроках платежей и разбивке траншей за трансфер в аргентинский клуб полузащитника Кевина Кастаньо.
Журналист из Аргентины Эрнан Балкаре, близкий к команде из Буэнос-Айреса, сообщил, что переход Кастаньо всe же может состояться.
«В клубе оптимистично настроены по трансферу Кастаньо. Не секрет, что он сам очень хочет перебраться в Аргентину. Думаю, сделка близка», – сказал Балкаре.
- 24-летний Кастаньо провел в этом сезоне 21 матч за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.