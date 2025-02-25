Абаскаль – о шансах «Спартака» на титул: «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что верит в чемпионство красно‑белых в этом сезоне.

– Кто для вас главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– Их соперники – это они сами. «Спартак» потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат.

– Вы верите, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе. К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно.