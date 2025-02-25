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  • Абаскаль – о шансах «Спартака» на титул: «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат»

Абаскаль – о шансах «Спартака» на титул: «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что верит в чемпионство красно‑белых в этом сезоне.

– Кто для вас главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– Их соперники – это они сами. «Спартак» потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат.

– Вы верите, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе. К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 балла.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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алдан2014
1740468571
Багаж Абаскаля.. ждём ответ Мостового
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DOCTOR PENALTY
1740468778
Как говорится, сам себя не похвалишь, никто и не заметит праведных трудов. Оказывается, Спартак держится на абаскалевых опорах. **
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Айболид
1740468873
Конечно лукойл , исключительно лукойл . Футболисты у них вообще "не при чём" .
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Кривая да нелёгкая
1740469238
Претендует на бонусы Абаскаль) а разве за шестое место что то дают)
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fakeid
1740469408
лукойл в кабинетах и судейских прикладывает ещё больше финансовых усилий, чем на трансферы)
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"supermax"
1740469660
В частности приложили усилия по замене тренера... Об этом Абаскаль тактично умолчал
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FROLL007
1740472243
Их номер шесть по жизни. Гыгыгы
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