Абаскаль – о шансах «Спартака» на титул: «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что верит в чемпионство красно‑белых в этом сезоне.
– Кто для вас главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?
– Их соперники – это они сами. «Спартак» потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат.
– Вы верите, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
– Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе. К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 балла.