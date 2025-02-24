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  • Гурцкая объяснил, почему не сбылся его прогноз об уходе Карпина из «Ростова»

Гурцкая объяснил, почему не сбылся его прогноз об уходе Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Валерий Карпин остался на посту главного тренера «Ростова».

  • Сообщалось, что Карпин мог уйти до возобновления чемпионата
  • В итоге он согласился довести команду до конца сезона.

– Карпин не ушел в это окно, но он был на соскоке. Он хотел уйти.

– Что поменялось?

Это как с Гвардиолой в «Сити». Бросить команду сейчас было бы как будто предательство. Потому что они ослабли, они продали игрока ключевого.

Я знаю, почему Валерий Георгиевич хотел уйти. До 10 июня он не увидит свою семью, для него это тяжело.

Когда все будут неделю отдыхать, он будет находиться в сборной. Эти переезды, он реально морально уже устал.

Там не вопрос финансов, еще чего-то. Просто человек устал, он уже семь лет там работает. Тяжелые условия.

С финансами проблемы [в клубе], игроков надо постоянно уговаривать. Они не могут вести себя как топовые клубы, когда надо – поднять зарплату, где-то удержать футболиста. Тяжело.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

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Источник: «Это футбол, брат!»

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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1740425965
Всё будет хорошо. Валера верим!!! ***
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