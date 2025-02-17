Карпин останется в «Ростове» до конца сезона: известна причина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин останется в клубе еще на несколько месяцев.

56-летний специалист действительно хотел уйти текущей зимой, но клуб не смог найти замену для него.

В связи с этим Карпин согласился довести команду до конца сезона, но потом он покинет занимаемую должность.