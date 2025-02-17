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  • Карпин останется в «Ростове» до конца сезона: известна причина

Карпин останется в «Ростове» до конца сезона: известна причина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин останется в клубе еще на несколько месяцев.

56-летний специалист действительно хотел уйти текущей зимой, но клуб не смог найти замену для него.

В связи с этим Карпин согласился довести команду до конца сезона, но потом он покинет занимаемую должность.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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17.02.2025 19:40
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Комментарии (2)
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serhio80
1739812531
Теперь Черчесов на всех матчах Ростова?)
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DOCTOR PENALTY
1739815682
По-честному поступил, по-спартаковски.
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