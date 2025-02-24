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Кержаков заявил, что футболист не может быть тупым

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал об интеллектуальных способностях футболистов.

– У вас есть высшее образование?

– Да, спортивное. Но оно было постольку-поскольку.

– Хотели бы получить фундаментальное высшее образование?

– Сейчас, наверное, уже нет – времени не хватит. На самом деле, кто бы что ни говорил про футболистов, не буду опровергать, что футболисты не самые образованные люди, но надо понять – кто такой умный человек? Начитанный, у него хорошая память либо он схватывает все на лету?

Бывает, читаешь новости, а ректора университета телефонные мошенники заставили перевести какую-то сумму. Казалось бы, умный человек, но как он мог на это повестись? Как это понять? Глупость – не порок. Самое главное, чтобы человек был порядочным, это основное. Человек может быть умным, но негодяем. Футболист не может быть тупым, он может быть необразованным, с узким кругозором.

– Можно сказать по-другому: футболисты – неэрудированные.

– Есть спортсмены, которые могут совмещать учебу и спорт, но я, когда был выбор пойти в школу или на тренировку, выбирал второй вариант.

– Встречали футболиста, который поразил вас своим кругозором?

– Нет.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Летом у него истекает контракт.
  • Кержаков – 6-кратный чемпион России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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fakeid
1740414020
максименка полчаса назад легко доказал обратное)
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Красногвардейчик
1740414068
Большинство тупых по факту
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...короче
1740414969
...потроллил писарчук Кержа)...
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Интерес
1740415343
Ещё тупее?
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n876
1740419602
Да вон Баринов тупой
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