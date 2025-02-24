Кержаков: «Считаю себя худшим отцом на свете»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о воспитании детей.
– Многие родители часто дают свой телефон детям, чтобы отвлечь их. У вас в семье это практикуется?
– У нас в семье это тоже есть, но не в огромных масштабах. Иногда жене приходится это делать, так как она 85 процентов времени проводит с ребенком. У нас на этой почве даже возникают небольшие ссоры, но я могу ее понять.
– Если вы остаетесь с ребенком один на один, вам проще ему дать телефон?
– Иногда на полчаса, да.
– Это беда?
– Для детей в таком возрасте – да. Я достаточно самокритичный в этом плане человек, но, когда в отпуске смотришь на родителей, которые просто ставят детям телефон на весь день, а сами посасывают пивас, понимаешь, что на их фоне ты неплох.
– Не переживаете за информацию, которую получает ребенок в телефоне, листая ленту в ютуб или где-то еще?
– Конечно, переживаю. Я за все переживаю в воспитании ребенка. Считаю себя худшим отцом на свете.
– Вы говорили, что вы плохой полицейский в воспитании ребенка.
– Я такой на фоне жены. Переживаю, что где-то недодам ему или где-то перегну. Самое сложное – найти золотую середину, чтобы не сломать и не сделать его инфантильным. Это самое сложное, и, мне кажется, у меня не получается.
– Почему вы так думаете?
– Я об этом думаю постоянно и спрашиваю с себя. Мне кажется, я что-то упускаю. Ребенку пять лет – поверьте мне, это очень серьезный возраст.
– Он ходит на самбо?
– Уже нет, пошел на футбол.
– Год назад вы говорили, что футбол далек от него.
– Думаю, футбол все еще так же далек от него. Но он сам изъявил желание пойти, так как его друг из садика тоже пошел заниматься. Стремления и желания ходить на самбо я у него за год не увидел.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- Летом у него истекает контракт.
- Кержаков – 6-кратный чемпион России.