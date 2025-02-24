Михаил Кержаков сообщил, когда завершит карьеру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков планирует летом закончить карьеру.

– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?

– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9 процента.

– Что на это может повлиять?

– Не знаю. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей, и я останусь единственным здоровым – буду нарасхват. Всякое может быть, как говорит мой близкий друг, вдруг завтра метеорит упадет.

– В голове у себя вы готовитесь к завершению карьеры?

– Да. Мне 38 лет.

– Вам надоело играть, хотите строить жизнь вне футбола?

– Все по чуть-чуть. Не вижу смысла куда-то еще ехать – зачем? Я поездил достаточно.