Михаил Кержаков сообщил, когда завершит карьеру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков планирует летом закончить карьеру.
– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?
– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9 процента.
– Что на это может повлиять?
– Не знаю. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей, и я останусь единственным здоровым – буду нарасхват. Всякое может быть, как говорит мой близкий друг, вдруг завтра метеорит упадет.
– В голове у себя вы готовитесь к завершению карьеры?
– Да. Мне 38 лет.
– Вам надоело играть, хотите строить жизнь вне футбола?
– Все по чуть-чуть. Не вижу смысла куда-то еще ехать – зачем? Я поездил достаточно.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- Летом у него истекает контракт.
- Кержаков – 6-кратный чемпион России.