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Кержаков может стать иноагентом

Брат бывшей жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой Владислав вступился за сестру.

  • У Тюльпановой и Кержакова есть сын Артемий.
  • Ранее Кержаков и его экс-супруга неоднократно выясняли отношения в связи с выплатой алиментов.
  • Отец Тюльпановых Вадим (1964-2017) был сенатором, возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«Попросим помочь Валентину Ивановну [Матвиенко].

Вообще ребенка никогда в жизни не увидит. Жалкий человек. Все суды проиграл, что и было ожидаемо, остался безработным, теперь пыжится из последних сил. Его иноагентом надо объявить. Приложу все силы к этому.

Кержаков должен быть благодарен нашей семье. Контракты получал футбольные он благодаря нашим связям и помощи», – написал Тюльпанов в соцсети.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (12)
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subbotaspartak
1740382174
Жёлтые тюльпаны... Саньке Кержакову
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fakeid
1740382475
сенатор тюльпанов, он же бывший тесть кержа, давно умер. чё там его дети могут порешать, когда за кержом, всё-таки, зенит, миллер, да и сама матвиенка - хз. на простой бабе нужно было жениться, а не на этой. думал, жизнь себе устроил, после футбола ему помогут с бизнесами в самых высоких кабинетах. а тут вон оно как вышло.
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aldo conte
1740383468
От ярлыка иноагента быстро не отмоешься. У Кержакова будет конкретный головняк.
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темирхан
1740383781
так пусть сначала ее проверят на употребление запрещенных веществ, а потом на кержа валят!
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Таврида
1740383983
Влада Тюльпанова надо объявить жадным дэбилом. Никаких сил для этого прикладывать не надо, и так очевидно, бггг
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Plyash
1740383987
Если Саша иноагент,лишат его всех футбольных регалий,деревянный дроч сразу рекордсменом станет.Неправильно это как-то...Какой из Кержа враг,даже не смешно. Уж,не происки ли это нашего виртуального секс символа из Акрона?
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rash1959
1740384092
Так и не понял кто кому сват-брат. Всех на общественные работы, (на пять лет) для примирения.
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FWSPM
1740384585
Вот это поворот
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TOMSON
1740384959
Я думаю данный персонаж вскоре удалит этот пост. Особенно предложение с упоминанием Матвиенко.
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...короче
1740385832
...бред, какой-то!... Ещё нам тут всем ток-шоу устройте с мордобоями и запикиваниями, достали. Идите нахер все. И те, и те, и те, кто это постит...
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