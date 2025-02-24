Кержаков может стать иноагентом

Брат бывшей жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой Владислав вступился за сестру.

У Тюльпановой и Кержакова есть сын Артемий.

Ранее Кержаков и его экс-супруга неоднократно выясняли отношения в связи с выплатой алиментов.

Отец Тюльпановых Вадим (1964-2017) был сенатором, возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«Попросим помочь Валентину Ивановну [Матвиенко].

Вообще ребенка никогда в жизни не увидит. Жалкий человек. Все суды проиграл, что и было ожидаемо, остался безработным, теперь пыжится из последних сил. Его иноагентом надо объявить. Приложу все силы к этому.

Кержаков должен быть благодарен нашей семье. Контракты получал футбольные он благодаря нашим связям и помощи», – написал Тюльпанов в соцсети.