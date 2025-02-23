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Кержаков обвинил бывшую жену во лжи

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков обвинил бывшую жену Милану Тюльпанову во лжи.

22 февраля она выложила в соцсети видео, на котором показала, что Кержаков перевел ей 1 рубль. «Не могу сказать, что он не платит алименты», – пошутила Милана.

Опубликовав появившиеся в СМИ заголовки в соцсети, Кержаков написал: «Когда вранье – образ жизни 🤥🍷».

К этому сообщению экс-футболист прикрепил скриншот, на котором показано, что он отправил Тюльпановой два перевода: на 1 рубль и на 85 000 рублей.

  • У пары есть общий сын Артемий.
  • Ранее Кержаков и его экс-супруга неоднократно выясняли отношения в связи с выплатой алиментов.

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Источник: Sport24

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1740322851
Дурак хотел поиздеваться,кроме нормального перевода выслав ещё отдельно 1 рубль,а она "достойно" ответила.Это любовь,зря развелись...
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