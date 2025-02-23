Мимович поделился ожиданиями от начала выступлений за «Зенит»

Новичок «Зенита» защитник Огнен Мимович рассказал о своей готовности к выступлениям за петербургский клуб.

– Меня очень тепло приняли в команде, в «Зените» классные ребята. Впечатления о профессионализме клуба и его уровне просто невероятные. Как оцениваю свой дебют в «Зените»? Мы победили «Урал», но, честно говоря, я не очень доволен своей игрой. Постараюсь как можно быстрее набрать форму и вникнуть в тактические нюансы.

– Как оцените уровень своей физической готовности?

– Я прошел все сборы с «Црвеной Звездой», усердно трудился с 3 января, провел два матча в Лиге чемпионов, поэтому на тот момент находился в приличной форме. А вот потом много чего произошло. «Фенербахче» играл через два дня на третий: матч, восстановление, легкая тренировка, опять игра

Я фактически выпал из тренировочного процесса, пятнадцать дней интенсивно не тренировался, первый раз серьезно поработал лишь здесь, в Абу-Даби. Поэтому, признаюсь, я не на высшем уровне своей готовности, мне необходимо несколько дней, чтобы вернуться к тому уровню, который я демонстрировал в матче против «Янг Бойз».

– До матча с ЦСКА остается одна неделя. Волнуетесь?

– Нет, у нас еще достаточно времени для подготовки. Наша задача – очень серьезно поработать за эту неделю, чтобы быть готовым к игре с ЦСКА.

– В «Зените» очень серьезная конкуренция, в том числе на вашей позиции.

– Отлично! Рецепт простой – выкладываться по максимуму на каждой тренировке, в каждой игре. Мы все должны продемонстрировать высокий уровень командной игры, тогда у нас все обязательно получится.

– Сформулируйте, пожалуйста, ваши личные цели и задачи на ближайшее время.

– На сто процентов помочь «Зениту» – это цель номер один. И второе – постараться показать свою лучшую игру, развиваться, совершенствовать свои качества и сыграть максимально возможное количество игр.

Я видел расписание «Зенита» на март – непростой график. Однако меня это не пугает – в «Црвене Звезде» я выступал в таком жестком режиме. Мы усердно готовимся к возобновлению сезона, уверяю вас, мы будем готовы!