Слот прокомментировал победу над «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в эфире Sky Sports подвел итоги гостевого матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

– Как вы обыграли «Ман Сити»?

– Забив со стандарта. Если хочешь выиграть большой матч, нужно чтобы баланс стандартов был нейтральным или нужно забить самим со стандарта и не пропустить.

Мы не давали им создавать хорошие моменты, потому что постарались сделать так, чтобы они не создавали так много шансов, как обычно.

Мы следим за стандартами, расположением игроков. И кто-то придумал блестящий план – мы знали, что там у нас может быть свободное пространство. Рикошет пошел нам на пользу. Не было ощущения, что мы доминируем.

Первый тайм для «Ман Сити» сложился лучше, чем для нас, если не брать во внимание счет. Я не думаю, что у них было много хороших моментов, но было ощущение, что они забьют. На протяжении большей части второго тайма я не помню, чтобы у них были серьезные шансы.

В идеале обычно мы владеем мячом больше, чем другая команда. Но «Сити» очень любит владеть мячом и чувствует себя с ним очень комфортно. Единственный шанс победить здесь – очень хорошо защищаться.