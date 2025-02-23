АПЛ. «Манчестер Сити» дома проиграл «Ливерпулю» (0:2)

«Манчестер Сити» на своем поле потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2 в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Оба гола мерсисайдцы забили в первом тайме. Отличлись Мохамед Салах на 14-й минуте и Доминик Собослаи на 37-й.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 64 очками после 27 матчей. Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 23 игр подряд.

«Манчестер Сити» идет 4-м с 44 баллами по итогам 26 встреч.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салах, 14; 0:2 – Собослаи, 37.

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