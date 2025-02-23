Экс-генсек РФС – о Карпине в «Динамо»: «В ресторан его можно пригласить или на афтепати, еще в школы, детсады и ясли»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев выразил отношение к возможному назначению Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

– Как вы относитесь к идее приглашения Карпина в «Динамо»?

– В ресторан его можно пригласить или на афтепати. Ещe в школы, детсады и ясли, чтоб рассказать, как он с Пановым Францию обыграл и девелопером в Виго был.

Также Воробьев прокомментировал новости о возможной отставке главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

– Почему вокруг главного тренера «Динамо» плодится так много слухов?

– А что вдруг Личку все хоронят? Он может повторить слова Марка Твена: «Слухи о моей смерти явно преувеличены».

– От него ждали золото, а он оставил «Динамо» только бронзу.

– Наказание за подмену металла надо было сразу осуществлять, а не признавать его лучшим тренером. Любой кинолог скажет, что собака не поймeт, если она у попа съела кусок мяса, а он бы ее убил через год.