Бышовец оценил переход Глебова в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московский клуб.

«Укрепит ли приход Глебова позиции «Динамо» в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов – игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами.

Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо. Часть партнеров он знает по сборной, а с частью познакомится сейчас. Конечно, нельзя предвидеть, как этот трансфер повлияет на игру «Динамо», но пока кажется, что Глебов усилит команду», – сказал Бышовец.