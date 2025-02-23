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Бышовец оценил переход Глебова в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московский клуб.

«Укрепит ли приход Глебова позиции «Динамо» в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов – игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами.

Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо. Часть партнеров он знает по сборной, а с частью познакомится сейчас. Конечно, нельзя предвидеть, как этот трансфер повлияет на игру «Динамо», но пока кажется, что Глебов усилит команду», – сказал Бышовец.

  • Сумма трансфера Глебова, по данным Transfermarkt, составила 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «Ростов» 23 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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1740321961
Только все забывают один исторический факт, хорошие игроки Ростова, хорошо играют только в Ростове.
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Интерес
1740323252
Проставится-возьмут в коллектив,нет-в СИЗО!
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