Червиченко: «Гарсия пока лучше поет, чем играет»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о трансферах московского клуба в зимнее трансферное окно.

– Трансферная политика «Спартака» в зимнее трансферное окно – игра вслепую или же с этими приобретениями есть надежда на что‑то?

– Сложно сказать, потому что этих новичков никто особо не видел. Распиарены они неплохо, но, опять же, вживую мне удалось увидеть только Гарсию за 20 миллионов евро.

По тому, что я видел, не дал бы и 5 миллионов. Возможно, это просто эффект первого выхода на поле, но пока он лучше поет, чем играет. Надо посмотреть на остальных. Одно дело играть в Латинской Америке, другое же – у нас в России.

– Команду при этом покинуло большое количество игроков. Тот же Селихов оказался в «Урале», играющем в Первой лиге.

– «Спартак» Селихову сделал приятное – все деньги выплатил, отпустил бесплатно со словами: «Иди и ищи кого хочешь». Для Александра плюсы очевидные. Но для красно‑белых… Такое себе – менять Селихова на Помазуна.

Если Максименко получит травму, почему все так уверены, что Илья будет соответствовать первому номеру? Его в ЦСКА даже молодой Тороп смог выдавить из основного состава.