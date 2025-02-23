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Червиченко: «Гарсия пока лучше поет, чем играет»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о трансферах московского клуба в зимнее трансферное окно.

– Трансферная политика «Спартака» в зимнее трансферное окно – игра вслепую или же с этими приобретениями есть надежда на что‑то?

– Сложно сказать, потому что этих новичков никто особо не видел. Распиарены они неплохо, но, опять же, вживую мне удалось увидеть только Гарсию за 20 миллионов евро.

По тому, что я видел, не дал бы и 5 миллионов. Возможно, это просто эффект первого выхода на поле, но пока он лучше поет, чем играет. Надо посмотреть на остальных. Одно дело играть в Латинской Америке, другое же – у нас в России.

– Команду при этом покинуло большое количество игроков. Тот же Селихов оказался в «Урале», играющем в Первой лиге.

«Спартак» Селихову сделал приятное – все деньги выплатил, отпустил бесплатно со словами: «Иди и ищи кого хочешь». Для Александра плюсы очевидные. Но для красно‑белых… Такое себе – менять Селихова на Помазуна.

Если Максименко получит травму, почему все так уверены, что Илья будет соответствовать первому номеру? Его в ЦСКА даже молодой Тороп смог выдавить из основного состава.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро. Вратарь московского клуба перешел в «Урал» на правах свободного агента.
  • Ранее появилось видео, где Гарсия исполнил перед московской командой песню Stand by Me Бена И. Кинга.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (15)
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...короче
1740315848
...послушать Червя, как в блевотину кошачью, в одних носках, вступить. С детства запомнил эмоции)...
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Мордаванин
1740316322
пока вдольночных дорог без акцента неспоёт толку небудет)
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SanInstructor
1740316937
при чём тут Гарсия и песни, а так же Латинская Америка... червяк конкретно попутал...
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FCSpartakM
1740316992
Выводы делать не будем, но уже сделал
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FROLL007
1740317121
Ну смех с хрюшек и их трансферов. Кто болеет за спартак, в цирке не смеются. Ухахаха
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timon2401
1740318267
что то этой "нечести" слишком уж много стало на бомбардире...явно кто то целенаправленно публикует этого мудака(((
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andr45
1740320702
СКАЛА О ЧЕРВИЧЕНКО «Когда я работал в «Спартаке», президентом клуба был господин Червиченко, который мало что понимал в футболе. Мне покупали футболистов, в которых я совершенно не нуждался. Руководство плохо представляло, что нужно делать, и не шло со мной на контакт. Они делали всё, что хотели».
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andr45
1740320912
«Иди и ищи кого хочешь» И пошел он в первую лигу, потому как высшая ему обрыдла)
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Каратель помойников
1740322693
Так пока официальных игр нет он и поёт,тренируется и поет.а что за игрок?-весной увидим.всяко лучше чем как обезьяна скакать на снегу.а из червяка жиробас-проглот гораздо лучше чем бизисьмен,это прям сразу видно
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Интерес
1740323208
Неделю будем читать привычных гадалок,а там посмотрим.
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