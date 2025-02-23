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  • ЦСКА делал предложение по аргентинскому хавбеку перед закрытием трансферного окна

ЦСКА делал предложение по аргентинскому хавбеку перед закрытием трансферного окна

ЦСКА не смог договориться по условиям перехода опорного полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры. Сообщается, что московский клуб предлагал за футболиста 3,5 миллиона долларов, а буэносайресцы хотели получить за хавбека 5 миллионов.

Также сообщается, что ЦСКА интересуется двумя неназванными уругвайскими игроками, один из которых в возрасте до 23 лет.

  • В прошлом сезоне Вильягра провел 35 матчей, отдал 1 передачу.
  • Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Ривер Плейтом» рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: страница Максимилиано Грильо в соцсети X

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Комментарии (1)
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Везде одно и то же.Это называется "отечественный футбол".
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