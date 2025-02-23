ЦСКА делал предложение по аргентинскому хавбеку перед закрытием трансферного окна

ЦСКА не смог договориться по условиям перехода опорного полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры. Сообщается, что московский клуб предлагал за футболиста 3,5 миллиона долларов, а буэносайресцы хотели получить за хавбека 5 миллионов.

Также сообщается, что ЦСКА интересуется двумя неназванными уругвайскими игроками, один из которых в возрасте до 23 лет.