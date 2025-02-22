Непомнящий назвал игрока «Динамо», который «не умеет отдавать пас»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин в этом сезоне играет нисколько не хуже, чем в прошлом. Статистика у него тогда действительно была лучше. Но дело в том, что атакующие футболисты крайне зависимы от того, как до них доставляют мячи. Мне кажется, что в этом сезоне у «Динамо» просела средняя линия, игроки там не очень здорово взаимодействуют. У Тюкавина есть выдающееся умение открываться на маленьком участке поля и быстро разворачиваться.
Но для этого нужно, чтобы его снабжали передачами. А Костя делает очень много холостой работы, поэтому он и не так ярок. На мой взгляд, с Тюкавиным действительно очень плохо играют партнeры, особенно иностранцы. Про Хорхе Карраскаля вообще ничего говорить не хочу, он даже отдавать пас не умеет», – сказал Непомнящий.
- У Тюкавина в сезоне 21 матч, 8 голов, 3 ассиста.
- Игрок стоит 16 миллионов евро.
- У 26-летнего Карраскаля 15 матчей в сезоне РПЛ, 3 гола, ассист.