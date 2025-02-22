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  • Непомнящий назвал игрока «Динамо», который «не умеет отдавать пас»

Непомнящий назвал игрока «Динамо», который «не умеет отдавать пас»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин в этом сезоне играет нисколько не хуже, чем в прошлом. Статистика у него тогда действительно была лучше. Но дело в том, что атакующие футболисты крайне зависимы от того, как до них доставляют мячи. Мне кажется, что в этом сезоне у «Динамо» просела средняя линия, игроки там не очень здорово взаимодействуют. У Тюкавина есть выдающееся умение открываться на маленьком участке поля и быстро разворачиваться.

Но для этого нужно, чтобы его снабжали передачами. А Костя делает очень много холостой работы, поэтому он и не так ярок. На мой взгляд, с Тюкавиным действительно очень плохо играют партнeры, особенно иностранцы. Про Хорхе Карраскаля вообще ничего говорить не хочу, он даже отдавать пас не умеет», – сказал Непомнящий.

  • У Тюкавина в сезоне 21 матч, 8 голов, 3 ассиста.
  • Игрок стоит 16 миллионов евро.
  • У 26-летнего Карраскаля 15 матчей в сезоне РПЛ, 3 гола, ассист.

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Источник: Legalbet

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