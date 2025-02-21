Заявление РФС о трансфере Зделара в «Зенит»

Российский футбольный союз дал комментарий по поводу перехода Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб внес новичка в заявку в обход существующих правил, воспользовавшись связями в РФС.

«Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов, условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода.

Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом «Зенит» был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна.

В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок», – говорится в заявлении РФС.