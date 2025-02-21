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Заявление РФС о трансфере Зделара в «Зенит»

Российский футбольный союз дал комментарий по поводу перехода Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб внес новичка в заявку в обход существующих правил, воспользовавшись связями в РФС.

«Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов, условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода.

Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом «Зенит» был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна.

В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок», – говорится в заявлении РФС.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.

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Источник: Спортс’’

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Комментарии (15)
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fakeid
1740156312
ну вот, а то визжали. особенно посмешище спартачище. как резаный визжал, аж уши заложило!
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andr45
1740156418
Всё, что ни делают пи...дерские все замечательно и верно. А, если, покажется, что что-то не так, то ДЮКОВ и МИЛЛЕР пожмут плечами и скажут, 130-ти миллионное население РФ законченные болваны и ничего не понимают))) Ведь Основная цель существования Российской премьер-лиги и российского футбола заключается в том, чтобы любимая игрушка Миллера доминировал и переписывал все рекорды) На то все работают, на то все заточено.
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...короче
1740156578
...насрали каждому клубу под двери и назвали это "техническими действиями". Шикарный ход... Аплодисменты!...
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The only one
1740156706
А время фиксировали по атомным часам или прабабушкиному будильнику?
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FROLL007
1740156801
Хоть обхрюкайтесь, но всё по букве закона.
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The only one
1740156834
Интересно: и кто в РФСЦП работал в 23 часа 58 минут 20 февраля?
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1740157173
Уж полночь близится, а Германна всё нет...
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