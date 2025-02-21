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  • РФС разрешил «Зениту» заявить Зделара, несмотря на серьезную ошибку

РФС разрешил «Зениту» заявить Зделара, несмотря на серьезную ошибку

Саша Зделар был зарегистрирован в качестве игрока «Зенита» в обход существующих правил.

РФС разрешил петербургскому клубу внести полузащитника в заявку, несмотря на серьезную ошибку при работе с системой РПЛ.

«19 февраля ЦСКА уволил игрока (но это не равно отзаявке из системы), 20-го числа «Зенит» прислал трансферный сертификат в РФС.

Затем начались терки с агентом Саши, который выкручивал руки «Зениту» по личному контракту. Из-за этого трудовой договор Зделара питерцы прислали в Москву только вчера за 10 минут до полуночи. Его распечатали, подписали и закинули в систему. И в 23:59 отзаявили таки футболиста.

Важный момент: окошко (профайл), куда вбиваются данные на игрока и также прикрепляются доки – можно открыть в любое время до 00:00 21 февраля. Мало того, инфу туда можно загрузить еще даже в течение пары часов после. Однако «Зенит» просто не сделал этого – они тупо забыли, что так надо.

Отправили трансферный лист в РФС – и, как будто, достаточно этого для регистрации Зделара. А когда стало понятно, что он не заявлен – руководство «Зенита» стало звонить в РФС и настойчиво просить все-таки провести регистрацию, так как РПЛ это сделать не позволяет система.

В итоге Союз направил в Лигу письмо, что все необходимые документы были поданы к ним в 23:57 и Федерация, как главный регулятор, заявляет, что все было сделано правильно», – сообщил источник.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии (11)
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Октавиус
1740142160
ЗПРФ
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Номэд
1740142335
ЗПРФ
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...короче
1740142789
...ну-вот, система в действии. У других клубов, такие гуси не взлетели бы...
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slavа0508
1740142918
Ну как я и писал ...нельзя другим ..под Зенит всё подшаманят .....
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R_a_i_n
1740143507
Плятский цирк с этим Зенитом.
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Вомбат
1740143618
Очевидно, Гинер задействовал свой админресурс, чтобы сплавить ненужный ему балласт за 1.2 млн евро да еще и за 4 месяца до окончания контракта. А Миллер взял под козырек. С начальством он всегда послушный.
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WE ARE FOR PETER
1740144552
Лукойл и тут хотел подставить нашего чемпиона, говнюки
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Antoshka2015
1740144600
Спартаку бы пососать только дали , что за херня твориться в РФС
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DOCTOR PENALTY
1740144850
Смешно представить, что какой-то рфс попрёт против "народного достояния". "*
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fakeid
1740146304
уу.. ууу, развизжались) преступление века, админресурс, газпром) всего-лишь какая-то мелкая бюрократия из-за какого-то зделара. но вселенский визг поднять нужно, номэдка с райкой всю ветку насквозь провизжали!
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