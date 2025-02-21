РФС разрешил «Зениту» заявить Зделара, несмотря на серьезную ошибку

Саша Зделар был зарегистрирован в качестве игрока «Зенита» в обход существующих правил.

РФС разрешил петербургскому клубу внести полузащитника в заявку, несмотря на серьезную ошибку при работе с системой РПЛ.

«19 февраля ЦСКА уволил игрока (но это не равно отзаявке из системы), 20-го числа «Зенит» прислал трансферный сертификат в РФС.

Затем начались терки с агентом Саши, который выкручивал руки «Зениту» по личному контракту. Из-за этого трудовой договор Зделара питерцы прислали в Москву только вчера за 10 минут до полуночи. Его распечатали, подписали и закинули в систему. И в 23:59 отзаявили таки футболиста.

Важный момент: окошко (профайл), куда вбиваются данные на игрока и также прикрепляются доки – можно открыть в любое время до 00:00 21 февраля. Мало того, инфу туда можно загрузить еще даже в течение пары часов после. Однако «Зенит» просто не сделал этого – они тупо забыли, что так надо.

Отправили трансферный лист в РФС – и, как будто, достаточно этого для регистрации Зделара. А когда стало понятно, что он не заявлен – руководство «Зенита» стало звонить в РФС и настойчиво просить все-таки провести регистрацию, так как РПЛ это сделать не позволяет система.

В итоге Союз направил в Лигу письмо, что все необходимые документы были поданы к ним в 23:57 и Федерация, как главный регулятор, заявляет, что все было сделано правильно», – сообщил источник.