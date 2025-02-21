Тренер «Динамо» Личка высказался о выкупе Глебова у «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил трансфер Данила Глебова из «Ростова».

– Насколько вы довольны подписанием такого футболиста?

– Я очень рад, потому что ценю его лидерские качества. Честно скажу, когда мы спрашивали летом (о переходе) и «Ростов» его не отпустил, я не был уверен, что он перейдет зимой. Думал, что шансы будут только летом.

Его переход усилит в команде конкуренцию, также это дает большие возможности в середине: Фомин, Лаксальт, Чавес, сейчас еще и Глебов. Плюс будет возможность качественных и хороших замен.