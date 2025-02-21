Черчесов получил три предложения от зарубежных клубов

Алан Агузаров, представитель Станислава Черчесова, дал комментарии по поводу будущего российского тренера.

– В прессе появилась информация, что руководители «Академии Пушкаша» узнавали у Черчесова по поводу возможного назначения в клуб. Правда ли это? Может ли он вернуться работать в Венгрию?

– Станислав Саламович относительно недавно как гость и друг побывал на игре «Академии Пушкаша», был на игре в компании Виктора Орбана, после этого стали писать о его возможном назначении.

Черчесов в Венгрии очень известный и популярный специалист, его там любят, поэтому данные разговоры не удивляют.

Вернется ли он когда‑нибудь в Венгрию? Жизнь покажет.

– Правильно понимаю, что пока Черчесов отдыхает? Или он уже готов к работе?

– Только за последние две недели со мной связывались представители трех зарубежных клубов. С иранского чемпионата тоже была команда, не буду озвучивать какая.

Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому вопросу. Не думаю, что ему нужен отдых или перезагрузка, но очень важно – куда и зачем.

Россия у него всегда в приоритете, но только борьба за чемпионство. Знаю точно, что ему важно закрыть этот гештальт.