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Черчесов получил три предложения от зарубежных клубов

Алан Агузаров, представитель Станислава Черчесова, дал комментарии по поводу будущего российского тренера.

– В прессе появилась информация, что руководители «Академии Пушкаша» узнавали у Черчесова по поводу возможного назначения в клуб. Правда ли это? Может ли он вернуться работать в Венгрию?

– Станислав Саламович относительно недавно как гость и друг побывал на игре «Академии Пушкаша», был на игре в компании Виктора Орбана, после этого стали писать о его возможном назначении.

Черчесов в Венгрии очень известный и популярный специалист, его там любят, поэтому данные разговоры не удивляют.

Вернется ли он когда‑нибудь в Венгрию? Жизнь покажет.

– Правильно понимаю, что пока Черчесов отдыхает? Или он уже готов к работе?

Только за последние две недели со мной связывались представители трех зарубежных клубов. С иранского чемпионата тоже была команда, не буду озвучивать какая.

Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому вопросу. Не думаю, что ему нужен отдых или перезагрузка, но очень важно – куда и зачем.

Россия у него всегда в приоритете, но только борьба за чемпионство. Знаю точно, что ему важно закрыть этот гештальт.

  • В конце января Черчесова уволили из сборной Казахстана.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован иранский «Персеполис».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1740138319
Какой ему гельштат))Пусть идет в поля,ближе к людям!Полевой командёр)Рациональный он наш)Только за чемпионство))Бери условный Факел и делай чемпионов!Фазан самовлюблённый!
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DOCTOR PENALTY
1740144525
Поди, в шорт-листе Динамо. **
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алдан2014
1740146196
А он кому в России нужен? Вот по чесноку.. Правильно,ни кому.Зовут ноунеймов,но не Стаса
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