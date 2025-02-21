Зобнин охарактеризовал зимних новичков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новых партнерах по команде.

Зимой московский клуб подписал 3 футболистов.

Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.

Все они уже дебютировали за столичную команду.

– Все новички вливаются потихоньку. Понятно, что нужно какое‑то время для адаптации, потихоньку знакомимся. Это футболисты высокого уровня.

Постараемся помочь им побыстрее адаптироваться, чтобы они приносили пользу команде.

– Что можешь сказать про Помазуна?

– Понятно, что Илья – русский, но ему так же, как и новичкам, нужно время для адаптацию. Все прекрасно его знаем, с «Торпедо» он провел хорошую игру.