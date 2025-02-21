Зобнин охарактеризовал зимних новичков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новых партнерах по команде.
- Зимой московский клуб подписал 3 футболистов.
- Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.
- Все они уже дебютировали за столичную команду.
– Все новички вливаются потихоньку. Понятно, что нужно какое‑то время для адаптации, потихоньку знакомимся. Это футболисты высокого уровня.
Постараемся помочь им побыстрее адаптироваться, чтобы они приносили пользу команде.
– Что можешь сказать про Помазуна?
– Понятно, что Илья – русский, но ему так же, как и новичкам, нужно время для адаптацию. Все прекрасно его знаем, с «Торпедо» он провел хорошую игру.