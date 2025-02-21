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Зобнин охарактеризовал зимних новичков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новых партнерах по команде.

  • Зимой московский клуб подписал 3 футболистов.
  • Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.
  • Все они уже дебютировали за столичную команду.

– Все новички вливаются потихоньку. Понятно, что нужно какое‑то время для адаптации, потихоньку знакомимся. Это футболисты высокого уровня.

Постараемся помочь им побыстрее адаптироваться, чтобы они приносили пользу команде.

– Что можешь сказать про Помазуна?

– Понятно, что Илья – русский, но ему так же, как и новичкам, нужно время для адаптацию. Все прекрасно его знаем, с «Торпедо» он провел хорошую игру.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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Avenger_93
1740137081
Главное узнать мнение лавочника
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DOCTOR PENALTY
1740141513
"Это футболисты высокого уровня" - это, Рома, означает, что в основе ты теперь будешь редкий гость. К-сожалению. **
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alefreddy
1740145009
а Рома в глухом запасе нынче
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