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  • Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»

Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что ему удавалось добиваться результата с минимальными финансовыми затратами.

«Я помню, Роман Юрьич Бабаев невероятно гордился этим фактом. К нам всe время приезжал, скажем так, финансовый инспектор из УЕФА, думая, что у нас есть какой-то чeрный нал, что мы огромные деньги куда-то по-чeрному заводим.

Естественно, ничего этого не было. И они просто поражались. Потому что у нас из первых десяти топ-стран самое низкое, аномально низкое количество денег тратилось за [набранное] очко, на чемпионство.

Роман Юрьич безумно гордился этим фактом. Естественно, здесь есть чем гордиться. По соотношению цены и качества мы были, наверное, самым эффективным клубом в Европе на тот промежуток времени», – сказал Слуцкий в эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!», который транслирует Okko.

  • Слуцкий был в ЦСКА в 2009-2016 годах.
  • С командой он трижды взял РПЛ, дважды – Кубок России.
  • Сейчас Слуцкий в «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: «Чемпионат»

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20.02.2025 20:56
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Комментарии (6)
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RUSARM
1740074666
Ох и льстит себе колобок!!!
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...короче
1740075128
...себя не похвалишь, ни кто не похвалит)...
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FROLL007
1740075984
Ну про европу конечно Качалкин загнул. А в нашем чемпионате кони были явно посильнее чем сейчас.
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n876
1740078503
Он щас как Трамп, который пихает---при мне этой в.ойны не было бы....Да "бы" мешает.
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Gwynbleidd
1740083715
Ну с учетом, что со Слуцким ЦСКА играл в 1/4 финала ЛЧ, что больше не кому из наших команд не удавалось, то может говорить всё что угодно )))
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Интерес
1740084414
Бабай тогда и Бабай сейчас-два разных явления.Самое смешное,что Слуцкий говорит о заслугах менеджмента КЛУБА во времена его руководства КОМАНДОЙ,а привычно "остряки " иронизируют над Лёней,который ни слова не сказал о своей заслуге в этом аспекте. Когда научатся читать тексты и их осмысливать???
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