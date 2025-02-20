Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что ему удавалось добиваться результата с минимальными финансовыми затратами.

«Я помню, Роман Юрьич Бабаев невероятно гордился этим фактом. К нам всe время приезжал, скажем так, финансовый инспектор из УЕФА, думая, что у нас есть какой-то чeрный нал, что мы огромные деньги куда-то по-чeрному заводим.

Естественно, ничего этого не было. И они просто поражались. Потому что у нас из первых десяти топ-стран самое низкое, аномально низкое количество денег тратилось за [набранное] очко, на чемпионство.

Роман Юрьич безумно гордился этим фактом. Естественно, здесь есть чем гордиться. По соотношению цены и качества мы были, наверное, самым эффективным клубом в Европе на тот промежуток времени», – сказал Слуцкий в эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!», который транслирует Okko.