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  • Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»

Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»

Бывший динамовец Сергей Кирьяков оценил покупку клубом полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Без учета бонусов сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

– «Динамо» не хватало таких игроков, как Глебов. Данил – жесткий футболист, навязывает борьбу. Глебов является лидером и может встряхнуть игроков «Динамо». Такие футболисты всегда нужны. Его главное качество – это разрушение, но с мячом он тоже неплохо работает.

Глебов заслужил приглашение в клуб более высокого уровня. Какое-то время уйдет на адаптацию в новом коллективе, где много иностранцев. Данил может повести за собой «Динамо».

– Глебов поможет «Динамо» стать чемпионом?

– Он поможет, но это не тот футболист, который обеспечивает результат. Этим занимаются игроки атаки, которые идут на риск и решают вопросы перед воротами соперника. Всем нужны такие футболисты, как Глебов, которые проявляют характер, могут крикнуть на кого-то, дать под зад.

– «Ростову» будет очень тяжело без Глебова?

– Конечно, это потеря. Наверное, в клубе думали об этой ситуации.

  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне 23 матча за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • «Ростов» примет «Динамо» 2 марта – в 1-м туре после возобновления РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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20.02.2025 20:42
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