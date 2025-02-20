Пиняев назвал единственную книгу, которую прочитал

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сообщил, что прочитал только одну книгу.

«Я вообще не любитель книг. Это у меня в последнее время девушка, Наташа, подсела и пытается меня подсаживать.

Единственное, что прочитал в своей жизни, – это Марк Твен, про остров что-то было, не суть.

У меня девушка начала читать Достоевского, говорит, очень тяжело. Даже батя, которому 40 с лишним лет, подсел на книги, начал читать Достоевского, тоже говорит, что супертяжело. Тяжелый люкс, до которого надо дойти, плюс он на французском писал какую-то часть своих книг, перевод тоже не очень легкий. Нужно до этого дойти», – сказал Пиняев на ютуб-канале игрока 2DROTS Эдамса.