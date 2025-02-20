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Пиняев назвал единственную книгу, которую прочитал

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сообщил, что прочитал только одну книгу.

«Я вообще не любитель книг. Это у меня в последнее время девушка, Наташа, подсела и пытается меня подсаживать.

Единственное, что прочитал в своей жизни, – это Марк Твен, про остров что-то было, не суть.

У меня девушка начала читать Достоевского, говорит, очень тяжело. Даже батя, которому 40 с лишним лет, подсел на книги, начал читать Достоевского, тоже говорит, что супертяжело. Тяжелый люкс, до которого надо дойти, плюс он на французском писал какую-то часть своих книг, перевод тоже не очень легкий. Нужно до этого дойти», – сказал Пиняев на ютуб-канале игрока 2DROTS Эдамса.

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Источник: «Р-Спорт»

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20.02.2025 19:28
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Комментарии (18)
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...короче
1740069571
...вах! Красава!)...
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FROLL007
1740069863
Чем он гордится жертва ЕГЭ?
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Таврида
1740071975
"Прочитал какую-то книгу, на Букв называется, афтыра не помню, да и пошел подальше, моск перегружает..."
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FWSPM
1740072938
мда ну ты до этого явно никогда не дойдешь
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DOCTOR PENALTY
1740073315
Зато бегает быстро. )) ***
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ScarlettOgusania
1740073376
"Достоевский - тяжёлый люкс", у Пиняева опилки вместо мозга... и Марк Твен про остров не писал, скорее всего с Жюль Верном, Стивенсоном или Даниэлем Дефо перепутал))
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erybov1965
1740078316
Теперь понятно,для чего у них агенты.Просто они читать не умеют.
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Cleaner
1740078607
Сомневаюсь я, что Пиняев хотя бы ОДНУ книгу до конца дочитал. Как можно прочитать книгу и не запомнить НИ НАЗВАНИЯ, НИ СОДЕРЖАНИЯ? "Про остров что то"... Полный пипец...(
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Тинез Розоп
1740080017
Посадят Солженицына почитай…
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Krics
1740080323
Спортсмены- депутаты,все с высшим,но вряд ли больше Пиняева прочитали,ихмо.
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