Гвардиола: «Хусанов может стать великим игроком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола верит в будущее защитника команды Абдукодира Хусанова.

«Хусанов может стать великим игроком в будущем. Это действительно хорошо для него, для всех нас, мы видим в нем потенциал.

Он хладнокровно обращается с мячом, он невероятно быстр. Процесс принятия решений должен улучшиться, но это вопрос возраста», – сказал Гвардиола.