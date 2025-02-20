Гвардиола: «Хусанов может стать великим игроком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола верит в будущее защитника команды Абдукодира Хусанова.
«Хусанов может стать великим игроком в будущем. Это действительно хорошо для него, для всех нас, мы видим в нем потенциал.
Он хладнокровно обращается с мячом, он невероятно быстр. Процесс принятия решений должен улучшиться, но это вопрос возраста», – сказал Гвардиола.
- Хусанов куплен у «Ланса» в январе за 50 миллионов евро с учетом бонусов.
- У Абдукодира уже есть гол в Кубке Англии.
- Накануне Хусанов провел весь матч Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).