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Гвардиола: «Хусанов может стать великим игроком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола верит в будущее защитника команды Абдукодира Хусанова.

«Хусанов может стать великим игроком в будущем. Это действительно хорошо для него, для всех нас, мы видим в нем потенциал.

Он хладнокровно обращается с мячом, он невероятно быстр. Процесс принятия решений должен улучшиться, но это вопрос возраста», – сказал Гвардиола.

  • Хусанов куплен у «Ланса» в январе за 50 миллионов евро с учетом бонусов.
  • У Абдукодира уже есть гол в Кубке Англии.
  • Накануне Хусанов провел весь матч Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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