Егоров дал прогноз, какую команду с лета будет тренировать Карпин

Инсайдер Сергей Егоров дал прогноз на будущее главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.

Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

«Сейчас я бы поставил на то, что с лета Карпин будет работать только в одной команде. Это будет сборная России.

Зарплата в сборной у него хорошая, логистика между Москвой и Эстонией лучше. Работа в сборной ему комфортна.

В переход Карпина в «Динамо» не верю», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.