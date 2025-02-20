Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Егоров дал прогноз, какую команду с лета будет тренировать Карпин

Егоров дал прогноз, какую команду с лета будет тренировать Карпин

Инсайдер Сергей Егоров дал прогноз на будущее главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 26 очками в 18 турах.
  • Сообщалось, что в приглашении Карпина заинтересовано «Динамо».

«Сейчас я бы поставил на то, что с лета Карпин будет работать только в одной команде. Это будет сборная России.

Зарплата в сборной у него хорошая, логистика между Москвой и Эстонией лучше. Работа в сборной ему комфортна.

В переход Карпина в «Динамо» не верю», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.

Новости по теме
Мостовой пошутил про Карпина: «Будет тренировать три команды» 7
Мостовой – об уходе Карпина из «Ростова»: «Меня больше интересует, будут ли поступать предложения Мостовому» 19
Гурцкая рассказал, когда «Динамо» встречалось с Карпиным
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:41
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1740038761
" логистика между Москвой и Эстонией лучше"... Так и представляю,как Валера мчится на такси с Ксюшей (для экономии,на пару) в Псковскую область и переходит пёхом границу в фатерлянд,а за ними десяток "шерпов" с детскими ночными горшками и прочим скарбом.
Ответить
алдан2014
1740044434
Инсайдер Егоров...а кто это? Очередной гадающий на кофейной гуще?
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 