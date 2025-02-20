Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем»

Бывший форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе считает, что мог проявить себя лучше.

– Свой период в «Спартаке» часто вспоминаешь? Какой итог ты усвоил спустя время?

– Нет, нечасто. Я бы абсолютно ничего не менял. Счастлив, что мне довелось там поиграть и что я в принципе там был. Понятно, что можно было и лучше, но можно было и хуже. Я ни о чем не жалею.

– Но у тебя нет голов в официальных матчах. Это же плохо?

– Но в товарищеских больше, ха-ха. Давай так: когда человеку дают шанс на поле, сколько матчей он должен сыграть?

– Зависит от ситуации. Но два-три матча точно надо дать.

– Теперь посмотри, где я выходил два-три матча подряд в стартовом составе «Спартака». Ладно, фиг с ним, чтобы я начал матч в старте. Просто чтобы мне дали полный матч в РПЛ. Был матч с «Ростовом» на выезде, и то там меня, по-моему, заменили. У меня просто не было шанса.

– Но есть же еще и тренировки.

– Могу сказать, что на тренировках я был одним из лучших. Как говорится, король тренировок. Мне надо было дать просто чуть больше времени. Дать хотя бы два-три матча в старте. Я спустя время со стороны на это смотрю таким образом.