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  • Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем»

Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем»

Бывший форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе считает, что мог проявить себя лучше.

– Свой период в «Спартаке» часто вспоминаешь? Какой итог ты усвоил спустя время?

– Нет, нечасто. Я бы абсолютно ничего не менял. Счастлив, что мне довелось там поиграть и что я в принципе там был. Понятно, что можно было и лучше, но можно было и хуже. Я ни о чем не жалею.

– Но у тебя нет голов в официальных матчах. Это же плохо?

– Но в товарищеских больше, ха-ха. Давай так: когда человеку дают шанс на поле, сколько матчей он должен сыграть?

– Зависит от ситуации. Но два-три матча точно надо дать.

– Теперь посмотри, где я выходил два-три матча подряд в стартовом составе «Спартака». Ладно, фиг с ним, чтобы я начал матч в старте. Просто чтобы мне дали полный матч в РПЛ. Был матч с «Ростовом» на выезде, и то там меня, по-моему, заменили. У меня просто не было шанса.

– Но есть же еще и тренировки.

– Могу сказать, что на тренировках я был одним из лучших. Как говорится, король тренировок. Мне надо было дать просто чуть больше времени. Дать хотя бы два-три матча в старте. Я спустя время со стороны на это смотрю таким образом.

  • Сейчас Мелкадзе в «Ахмате».
  • У Георгия за «Спартак» 26 матчей.
  • 27-летний игрок стоит 300 тысяч евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1740036808
Выходил снова и снова и неизменно об.си.рался какой ещё шанс нужен?
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Интерес
1740037492
Щас заплюют от пяток до макушки.
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FROLL007
1740037540
У КБ приоритет зулусы. Гы гы
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АК 68
1740038205
С какой радости тебя выпускать в старте, если ты при выходах на замены ничего не показывал, и шансов тебе давали предостаточно.
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oyabun
1740038321
Очередной обиженка? Тренер не враг себе. Если бы ты был лучше всех то и играл бы всегда в основе.
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Таврида
1740039665
Статистика этого "форварда" за Спартак просто ураганная - 26 матчей, 0(НОЛЬ) голов. Король балаболов, а не тренировок. Правда еще есть Царь балаболов, но тот хоть играл хорошо(
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алдан2014
1740044642
Один из лучших...это он серьезно,по воротам попасть не мог. Балластом на поле был. Ладно когда Мостовой ,что то трепет. Он и правду играл хорошо. Но этот то куда?
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mahan
1740044695
Так похоже тебе много где шансов не давали ))) Во всех клубах) Может просто как игрок ты не очень, вот и весь ответ.
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BoevStas1
1740045167
Мяч вперёд,голову вниз и бежать,вот и вся игра...Всадник без головы,ещё один)))
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