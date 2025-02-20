Колосков – о матче России с США: «Будем взасос целоваться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр американцев, не исключил проведение такой встречи.

«Это популистский вброс агента, который якобы занимается сборной США. После встречи в Эр-Рияде началась волна, что пойдет потепление, дружба, будем взасос целоваться.

На самом деле, этой информации можно верить только в том случае, если она будет из федерации футбола США. Тогда о чем-то можно говорить. И если скажет РФС, тогда, значит, переговоры ведутся, и это серьезно. А так это желание покрасоваться, набрать себе весов на фоне встречи в Саудовской Аравии», – сказал Колосков.