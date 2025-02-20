Лига чемпионов. «Ювентус» вылетел из турнира после гостевого поражения от ПСВ (1:3) в дополнительное время

ПСВ на своем поле победил «Ювентус» со счетом 3:1 в ответном матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет в матче на 53-й минуте благодаря усилиям Ивана Перишича. Вскоре туринцы отыгрались – на 63-й минуте отличился Тимоти Веа.

Затем ПСВ вновь вышел вперед. На 74-й минуте гол забил Исмаэль Сайбари.

До окончания второго тайма результат не изменился.

Первый матч команд в Турине закончился победой «Ювентуса» (2:1). По сумме двух встреч счет стал равным – 3:3. Ответная игра перешла в дополнительное время.

На 98-й минуте защитник эйнховенцев Райан Фламинго забил еще один гол в ворота итальянской команды.

До конца дополнительного времени результат не изменился и ПСВ вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

ПСВ (Нидерланды) – Ювентус (Италия) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Перишич, 53; 1:1 – Веа, 63; 2:1 – Сайбари, 74; 3:1 – Фламинго, 98.

Первый матч – 1:2.