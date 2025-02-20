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  • АПЛ. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2)

АПЛ. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2)

В перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Ливерпулем» – 2:2.

Гости открыли счет на 29-й минуте – отличился Мохамед Салах. Но еще до перерыва бирмингемцы вышли вперед благодаря голам Юри Тилеманса на 38-й минуте и Олли Уоткинса на 45+3-й.

«Ливерпуль» сравнял счет в середине второго тайма. На 61-й минуте ворота «Астон Виллы» поразил Трент Александер-Арнольд.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 61 очком после 26 матчей. Он опережает «Арсенал», который провел на матч меньше, на 8 баллов.

Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 22 встреч подряд.

«Астон Вилла» идет 9-й с 39 очками. Безвыигрышная серия бирмингемцев в АПЛ достигла 5 матчей подряд.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Салах, 29; 1:1 – Тилеманс, 38; 2:1 – Уоткинс, 45+3; 2:2 – Александер-Арнольд, 61.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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