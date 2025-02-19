Мостовой пошутил про Карпина: «Будет тренировать три команды»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что Валерий Карпин мог бы тренировать три команды одновременно.

Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

Сообщалось, что в конце сезона он уйдет из ростовской команды в «Динамо».

«В РПЛ можно все представить, и даже переход Карпина в «Динамо». И даже то, что он будет тренировать три команды.

Что плохого в «Ростове»? Там же тоже нормально, и в сборной – тоже. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная», – сказал Мостовой.