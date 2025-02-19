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  • Мостовой пошутил про Карпина: «Будет тренировать три команды»

Мостовой пошутил про Карпина: «Будет тренировать три команды»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что Валерий Карпин мог бы тренировать три команды одновременно.

  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.
  • Сообщалось, что в конце сезона он уйдет из ростовской команды в «Динамо».

«В РПЛ можно все представить, и даже переход Карпина в «Динамо». И даже то, что он будет тренировать три команды.

Что плохого в «Ростове»? Там же тоже нормально, и в сборной – тоже. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»

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19.02.2025 21:17
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Комментарии (5)
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vinnik1209
1739993051
Ой, завидовал бы молча
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Plyash
1739993262
Тебе ли юморить,бездарность царско-тренерская...
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DOCTOR PENALTY
1739995423
Три - это лучше, чем ни одной у некоторых. Не царское это дело завидовать.
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Кривая да нелёгкая
1739995752
Верим Валере)
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алдан2014
1740000623
У Валеры три команды,у Саши ни одной...кто то тренирует,а кто то языком трепет
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