Губерниев высказался о футбольном матче между сборными России и США

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил идею с проведением товарищеского матча между сборными России и США. Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр американцев, не исключил проведение такой встречи.

«Это прекрасно, видите, теперь у нас географические точки самые разные: КНДР, теперь США – прекрасно. Будем играть с американцами, матч будет товарищеским.

Но речь же просто идет про товарищеский матч, а не про полноценное возвращение. Поэтому возвращение в спорт возможно только после серьезных сдвигов в вопросах, о которых сейчас говорит весь мир», – сказал Губерниев.