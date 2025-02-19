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  • Губерниев высказался о футбольном матче между сборными России и США

Губерниев высказался о футбольном матче между сборными России и США

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил идею с проведением товарищеского матча между сборными России и США. Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр американцев, не исключил проведение такой встречи.

«Это прекрасно, видите, теперь у нас географические точки самые разные: КНДР, теперь США – прекрасно. Будем играть с американцами, матч будет товарищеским.

Но речь же просто идет про товарищеский матч, а не про полноценное возвращение. Поэтому возвращение в спорт возможно только после серьезных сдвигов в вопросах, о которых сейчас говорит весь мир», – сказал Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»

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19.02.2025 20:14
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Комментарии (1)
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Plyash
1739994037
Как сказал бы великий горец,игра будет не товарищеской,а контрольной.Про разницу в определениях,правда,просветить до сих пор не может даже он сам... Видимо,словоблудие - это божий дар,не каждому "даден".
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