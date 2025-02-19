Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Николич – о трансферах ЦСКА: «Можно лучше»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил трансферную кампанию московской команды. Армейцы зимой подписали нападающего Алеррандро из «Брагантино».

– Еще пару дней трансферного окна. На эту минуту вы им довольны?

– Всегда можно лучше, конечно. Доволен, что купили футболиста в конце. До его прихода мы занимались внутренними ресурсами. Подчеркну, что Койта и Жемалетдинов сейчас не те, что были осенью. Они сильно прибавили, и это нормально. Пьянич тоже прибавил. И молодые тоже сильнее становятся, получаю удовольствие от их прогресса. Мой окончательный итог по трансферному окну: можно лучше, но неплохо и так.

  • ЦСКА после 18 туров РПЛ занимает 6-е место в РПЛ.
  • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 8 очков.

Новости по теме
Жемалетдинов назвал главную силу Николича 2
Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое» 2
Гинер сделал заявление о доверии к тренеру ЦСКА Николичу 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

19.02.2025 20:08
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1739985619
Готовы к чемпионству? А как же Спартак)? Столько выкинули на травматов они и мимо )
Ответить
FWSPM
1739985666
посмотрим в матче с газовичком что ты там наработал лысый
Ответить
Cleaner
1739986031
Конечно, можно и получше ТРЕНЕРА найти для ЦСКА, чем Николич! ИГОГО!!!...)))
Ответить
FROLL007
1739986650
Что скажет Хрякогвардейчик? Ах да это же ветка не хряков и не Зенита.
Ответить
BRO_football
1739999196
И не надо трансферов. Развивай тех, кто есть. Ты тренер или торгаш?
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 