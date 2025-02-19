Глушаков удивился переходу Селихова в клуб Первой лиги

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход Александра Селихова в «Урал». 30-летний вратарь подписал с клубом из Екатеринбурга контракт до конца сезона.

– Как оцените переход Селихова в «Урал»?

– Для меня такой выбор стал неожиданностью. Думал, что сценарий в его карьере будет другим. Но такова жизнь футболиста, возможно, агенты не смогли найти другой вариант.

– После многих лет в «Спартаке» переход в клуб Первой лиги как воспринимается?

– Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Такова жизнь футболиста.

– Президент «Урала» отметил, что Селихова взяли на позицию первого номера.

– Уверен, что Саша будет основным вратарем, у него есть время, чтобы доказать это. Он не так стар, еще молодой, перспективный, вернется в РПЛ еще сильнее.